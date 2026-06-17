Товарооборот России и стран АСЕАН значительно вырос

Товарооборот России со странами АСЕАН за десять лет вырос на 58% и достиг 21 миллиарда долларов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии делового форума Россия — АСЕАН в Казани, передает агентство «Прайм».

По его словам, нынешний показатель пока не отражает реального потенциала сотрудничества. Российский экспорт в страны объединения за этот же период увеличился на 44%.

АСЕАН сотрудничает с 11 странами-партнерами по диалогу, включая Россию. Наибольший приоритет отдан взаимодействию с пятью государствами — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией, с которыми объединение имеет статус всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил об увеличении сельскохозяйственного товарооборота между Россией и Узбекистаном. По его словам, с января по апрель включительно показать продемонстрировал рост в полтора раза год к году.