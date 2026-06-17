Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером высоко оценил потенциал бизнес-форума Россия – АСЕАН, стартовавшего на площадке казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева. По словам эксперта, мероприятие открывает новые возможности для горизонтальной кооперации в сфере высоких технологий, укрепления продовольственной и энергобезопасности, а также выстраивания стратегического баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам специалиста, экономики стран Юго-Восточной Азии демонстрируют уверенный рост, что формирует огромный запрос на надежные поставки ресурсов и укрепление продовольственной безопасности, которые Россия готова обеспечить в полном объеме.

Страны АСЕАН сегодня активно растут, их население увеличивается, и всем им нужна доступная энергия в больших количествах. Россия способна полностью закрыть эти потребности: речь идет не только о традиционном топливе, таком как уголь или нефть, но и о развитии атомной энергетики. Госкорпорация "Росатом" обладает уникальными компетенциями и может обеспечить регион стабильной и чистой энергией. Взаимный интерес очевиден и в сельском хозяйстве — это стратегический продовольственный обмен. Наш рынок открыт для поставок азиатской продукции, а страны Юго-Восточной Азии крайне заинтересованы в российском зерне, качественных мясопродуктах и других товарах нашего агросектора. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Особое место в повестке форума занимает цифровая повестка и искусственный интеллект. По мнению эксперта, схожие позиции сторон в области развития IT-рынка создают идеальные условия для равноправного технологического альянса.

«Огромное значение имеет сотрудничество в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. И Россия, и государства АСЕАН сейчас находятся на сопоставимом этапе активного освоения этих ниш. Такая горизонтальная кооперация между игроками позволяет запускать совместные проекты на равных условиях. Объединение наших усилий и IT-компетенций на подобных инновационных площадках способно дать мощнейший синергетический эффект, который поможет укрепить общую технологическую независимость и защитить наши рынки».

Зубец отметил, что помимо сугубо торговых и технологических связей, сближение России и АСЕАН несет в себе важный геополитический потенциал. Авторитет Москвы как мощного независимого центра силы позволяет ей выступать эффективным партнером и балансиром в отношениях между странами Ассоциации и Пекином.

«Надо понимать, что у стран региона существует определенная настороженность в отношении мощного экономического влияния Китая. В связи с этим для государств АСЕАН иметь такого сильного и независимого союзника, как Россия — стратегически полезно и выгодно. Наша страна способна проецировать стабильность на Юго-Восточную Азию и выступать весомым, объективным партнером в их прямых разговорах, решении сложных межгосударственных вопросов — включая делимитацию морских границ — и в долгосрочном выстраивании отношений с Китаем».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что Россия предлагает странам АСЕАН создание зон свободной торговли по аналогии с Вьетнамом.