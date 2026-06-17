Покинувшая ОПЕК страна захотела свести на нет зависимость от Ормузского пролива
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) намерены избавиться от зависимости от пролива Ормуз. Об этом заявил министр внешней торговли покинувшей Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Тани Аль Зейуди, его слова приводит Bloomberg.
Это решение не будет зависеть от того, откроется в ближайшее время важнейшая на Ближнем Востоке логистическая артерия или нет, подчеркнул министр.
«Мы движемся к тому, чтобы полностью избавиться от зависимости от Ормузского пролива», — констатировал Аль Зейуди.
Экспортеры из ОАЭ уже активно используют порты на восточном побережье для отгрузок сырья иностранным покупателям. Власти ближневосточного государства хотят значительно расширить мощности терминалов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных за пределами Ормуза, на побережье Оманского залива. В планах также строительство двух новых трубопроводов, также обсуждается вопрос реализации третьего, резюмировал министр.
ОАЭ покинули ОПЕК 1 мая 2026 года. Срочный выход из состава отраслевой организации в ближневосточной стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». Спустя месяц после выхода из организации Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) перешла к масштабной распродаже сырья, добываемого в Персидском заливе.