США хотят добиться стабильности в Ливии ради доступа к запасам нефти

Власти США намерены стабилизировать обстановку в Ливии и достичь перемирия между противоборствующими силами для доступа к запасам нефти и разведке новых месторождений. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, что может привлечь инвестиции от американских компаний в случае, если обстановка в стране стабилизируется. Отмечается, что одним из последних шагов Вашингтона в сторону урегулирования стало проведение под эгидой США учений по борьбе с террористами. В маневрах впервые приняли участие войска обоих противоборствующих лагерей.

"[Здесь] огромные экономические возможности. Западный бизнес очень заинтересован в Ливии. <...> Чем безопаснее страна, тем меньше рисков для инвестиций", - приводит агентство слова заместителя главы Африканского командования ВС США Джона Бреннана.

Согласно сведениям агентства, американские энергетические компании уже готовятся осваивать ливийские месторождения нефти. Так, ConocoPhillips уже подписала соглашение с властями Ливии об их разработке, Chevron намерена вести разведку запасов сланцевой нефти и газа, а Exxon Mobil готовится к возвращению в Ливию. Интерес к сфере добычи энергоносителей в Ливии проявил в том числе связанный с администрацией США основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

Ранее портал APA News сообщал, что Вашингтон разработал план по преодолению политического раскола в Ливии и объединению двух не признающих друг друга правительств. Он предполагает объединение двух политических центров, которые представляют командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава официального правительства Абдель Хамид Дбейба. Хафтар должен сохранить центральную роль в вооруженных силах и среди правоохранителей, а Дбейба останется главой гражданской исполнительной власти.

Ситуация в Ливии

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До разгоревшейся в стране в 2011 году гражданской войны она являлась 12-м по объему экспортером нефти в мире, добывая 1,6 млн баррелей в сутки. После 2011 года в Ливии из-за высокого уровня политической напряженности и проблем в секторе энергетики присутствие иностранных компаний кардинально уменьшилось.

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которых поддерживала ЛНА. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.