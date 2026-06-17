Как ограничение роста котировок бензина и ДТ на бирже повлияет на цены на АЗС

Ежедневный рост котировок бензина и дизельного топлива (ДТ) на бирже в России ограничен шагом 0,01%. Падать котировкам разрешается на 3% в день. Такие правила начали действовать на Петербургской бирже.

На практике это означает, что цены на бирже фактически заморожены, по крайней мере для роста. А повысились они с начала года значительно: бензин АИ-92 - на 25%, АИ-95 - на 33%, ДТ - на 34%. Такой своеобразный потолок для котировок делает невозможным их резкие скачки из-за новостей об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) или о взлете мировых цен на нефть из-за ближневосточного кризиса. При таком шаге роста биржевые котировки могут вырасти за месяц максимум чуть больше чем на 0,2%. Для оптовых покупателей топлива - крупных аграриев, транспортных и строительных компаний - это означает, что теперь им можно не бояться дальнейшего непредсказуемого роста издержек из-за подорожания топлива. Для автозаправочных станций (АЗС) - что экономика заправок не станет хуже через день или неделю. Такие опасения нередко в последнее время приводили к завышению цен на АЗС, а иногда - просто к остановке их работы. Но вышесказанное относится только к оптовым покупателям топлива на бирже. А большая часть топлива реализуется на нашем рынке, минуя биржу.

Как заметил в беседе с "РГ" зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, решение принято как мера экстренного реагирования на резкий всплеск биржевых цен. Основная цель - искусственно ограничить спекулятивный разгон стоимости топлива внутри торговой сессии и охладить перегретый рынок. Однако важно понимать, что данная мера действует исключительно в рамках организованных биржевых торгов. Она не распространяется напрямую на внебиржевые контракты и сегмент мелкого опта. В этих секторах ценообразование определяется балансом спроса и предложения, а также долгосрочными договорами между поставщиками и покупателями. Хотя биржевой индикатор служит ориентиром для рынка, ограничение роста котировок на бирже само по себе не гарантирует автоматического прекращения подорожания топлива во внебиржевом сегменте или у мелкооптовых покупателей. Тем не менее стабилизация биржевых цен может оказать психологическое давление на участников других сегментов рынка и замедлить там инфляционные ожидания.

По словам зампреда Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер", члена Экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрия Гусева, рост не заморожен, он приостановлен, чтобы не было разгона оптовых цен, сохранялась экономика на АЗС и в мелком опте. Мера повлияет на внебиржевые контракты, поскольку они ориентируются на биржевые котировки. В мелком опте влияние будет меньше, поскольку в этом сегменте рынка пока не действуют никакие ограничения. Но, видимо, они понадобятся, считает эксперт.

Иной взгляд на проблему у генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина. Рынок всегда лазеечку найдет, уверен он. Согласно действующим нормативам, на долю биржи приходится лишь 15% физических продаж бензина производителями и 16% - ДТ. Свыше 80% выпускаемого топлива реализуется по другим каналам. Самое главное, эта мера вряд ли поможет топливной рознице, поскольку во внебиржевом сегменте цены на бензин АИ-92, АИ-95 и ДТ находятся вблизи отметки в 110 тыс. руб. за тонну.

К этому можно лишь добавить, что цены на бирже и АЗС растут не из-за жадности нефтяников или владельцев заправок. Проблемы сейчас лежат в области перебоев и задержек поставок топлива, а также рисков его дефицита. Элемент "нездоровой" паники на рынке, конечно, есть, но только паникой объяснить лимиты отпуска топлива на АЗС не получается.

Ограничение суточного шага роста котировок топлива на бирже делает невозможным их резкие скачки вверх

Как отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, меры по недопущению возможности разгона цен принимаются на фоне реально формирующегося дефицита предложения и ажиотажного спроса. Цены на крупных сетях АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК - обеспечивающих всю производственную цепочку: от добычи нефти до продажи топлива на АЗС), будут держать на максимально приближенных к инфляции уровнях. Нужно просто переждать некоторое время, когда начнут работать предпринимаемые правительством меры. На независимых АЗС (более половины станций в РФ) ситуация сложная - дело не только в цене, но и в возможности приобрести необходимые объемы топлива. Кто-то будет в этой ситуации поднимать цены, кто-то остановит работу. Независимым АЗС станет еще сложнее как-то конкурировать с АЗС ВИНКов. Продажи сопутствующих товаров и услуг - это хорошо, но когда у тебя топливо намного дороже или его вообще нет, то к тебе просто не приедут, подчеркивает эксперт.

По мнению Станкевича, прямой и мгновенной связи между биржевыми ограничениями и розничными ценами нет. Стоимость литра топлива на заправке складывается из множества компонентов: оптовой цены, транспортных расходов, маржи сетей АЗС и, что особенно важно, фискальной нагрузки (акцизов). В России динамика розничных цен традиционно более инертна и сглажена по сравнению с оптовым рынком благодаря демпферному механизму (выплат нефтяникам из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных) и контролю со стороны ФАС. Тем не менее, если бы биржевые цены продолжали бесконтрольно расти, это неизбежно привело бы к увеличению издержек для владельцев АЗС и последующему росту цен для конечных потребителей. Заморозка котировок на бирже позволяет разорвать эту цепочку и создать условия для стабилизации или даже возможного снижения розничных цен в будущем, при условии сохранения стабильного спроса и отсутствия новых внешних шоков.

На руку нам сейчас играет снижение цен на нефть из-за снижения напряженности на Ближнем Востоке. Вслед за этим должны упасть цены на нефтепродукты. Но нужно некоторое время и чтобы перемирие не было нарушено сторонами. И отсюда вытекает вопрос, как долго будет действенно это ограничение роста? В моменте остановить подорожание и сгладить скачки котировок топлива оно может. Но в периоде, к примеру, от месяца до двух, если сохранятся проблемы с поставками топлива, его влияние снизится. Долгое ручное регулирование рынка, как правило, ни к чему хорошему не приводит.

В целом, биржа - самый прозрачный сегмент топливного рынка, и любые ограничения в отношении биржевых торгов будут стимулировать уход рынка "в тень", где цены заметно превышают биржевой уровень, уверен Терешкин.

Но Станкевич возражает, что введение предельных значений изменения цены является классическим инструментом административного регулирования. Государство, регуляторные органы вынуждены прибегать к ручному управлению для стабилизации ситуации в краткосрочной перспективе. Но говорить о полном переходе топливного рынка на ручное управление преждевременно. Биржевые торги с установленными лимитами - лишь один из инструментов контроля. Рынок продолжает функционировать на основе фундаментальных экономических факторов: объемов добычи нефти, переработки, налоговой политики и логистических затрат. Таким образом, речь идет об усилении надзорных мер в кризисный период, но базовые рыночные механизмы продолжают действовать, подчеркивает эксперт.

А по мнению Гусева, людям все же стоит обратить внимание на альтернативные виды транспорта. Не лошадей и осликов, а автомобили на газу и бурно развивающийся рынок электромобилей. Можно выбрать машину, потребляющее топливо, которое не будет раздражать по цене, считает эксперт.

Между тем

В Севастополе стало больше бензина в свободной продаже. Поставки топлива удалось увеличить, власти готовятся к постепенной отмене ограничений на продажу. При этом заправку по QR-кодам пока сохранят, чтобы регулировать очереди на АЗС. Корреспондент "РГ" проверил, как сегодня складывается ситуация в регионе. 17 июня топливо появилось в свободной продаже уже на 11 АЗС. Их число растет с каждым днем. 16 июня таких заправок было десять, 15 июня - восемь. Автомобилисты воспряли духом. Те, кто долгое время не мог достать топливо, смогли заправиться. Правда, пока только 20 литров за один раз. Больше не наливают. Это ограничение действует в Севастополе с 22 мая.

С 8 утра в среду на АЗС начали собираться очереди. К заправке "АТАН" на Столетовском проспекте замерли в ожидании более 60 машин. На этой АЗС в свободной продаже АИ-92 и АИ-95 Ультра. Автомобилисты организовали очередь таким образом, чтобы не блокировать проезжую часть и перекресток. Продажа начинается с 9 утра, а в 9.20 объявляют воздушную тревогу. В это время АЗС не отпускают топливо. Люди терпеливо ждут. Автомобилисты отзывчивы, охотно отвечают на вопросы.

"С топливом стало проще в последние пару дней, - говорит водитель Kia Сергей. - 92-й можно заправить почти везде, 95-й бывает реже".

В первую очередь бензин и дизель отпускают для коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта, силовых структур. На оставшиеся объемы жителям выдают QR-коды.

Подготовила Юлия Крымова, "Российская газета", Севастополь