Путин заявил о росте товарооборота с Брунеем до миллиарда долларов

Объем взаимной торговли между Россией и Брунеем демонстрирует положительную динамику и приблизился к отметке в 1 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

Президент России Владимир Путин провел встречу с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер отметил значительные успехи в развитии двусторонних экономических отношений.

«В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, и последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли, и кооперации в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике. Товарооборот демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиардной отметке», – сказал глава государства.

Россия и Бруней продолжают укреплять взаимодействие в различных сферах. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается ключевым направлением кооперации двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

Накануне Кремль анонсировал проведение главой государства отдельных двусторонних встреч.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о достижении товарооборота с государствами Юго-Восточной Азии отметки в 21 млрд долларов.