Россия планирует импортировать топливо морским путем на фоне дефицита бензина в ряде регионов. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, первая партия топлива из Азии может поступить уже в июне текущего года. Reuters пишет, что такое решение рассматривается в связи с нехваткой бензина, якобы возникшей в результате атак Вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Агентство отметило, что Россия уже закупает топливо у Белоруссии и Казахстана. Однако, по словам источников СМИ, этих поставок недостаточно.

Официальной информации от Министерства энергетики РФ по этому поводу на момент публикации материала не поступало.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать ряд вопросов для стабилизации внутреннего рынка топлива, в частности провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина в РФ. Что происходит с ценами на бензин и топливо в России и что будет дальше, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.