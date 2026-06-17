Объем ВВП России за I квартал составил 49,87 трлн рублей

Объем ВВП России в I квартале 2026 года составил в текущих ценах 49 трлн 869,5 млрд рублей, следует из первой оценки Росстата.

Снижение физического объема к соответствующему периоду 2025 года составило 0,2%, индекс-дефлятор вырос на 4,2%.

В Росстате отметили, что на рост ВВП повлияло увеличение физического объема валовой добавленной стоимости в сфере информации и связи (+4,8%), гостиниц и ресторанов (+4,6%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (+3,4%).

Вместе с тем часть отраслей показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости: строительство (-9,7%), водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов (-3,9%), транспортировка и хранение (-1,8%), обрабатывающие производства (-1,5%).

Первая оценка ВВП РФ за первый квартал 2026 года выполнена на основе производственного метода.