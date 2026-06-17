Стало известно о пустующем газовом хранилище в европейской стране

Стало известно, что заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы находится на самом низком за последние пять лет уровне. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe на 15 июня сообщили в «Газпроме».

В компании уточнили, что объем газа в европейских ПХГ сейчас на девять миллиардов кубометров, или на 16,6 процента, меньше, чем в прошлом году, а в хранилищах Нидерландов запасы продолжают оставаться на историческом минимуме, составляющем 20 процентов.

Одно из четырех газовых хранилищ в этой европейской стране (ПХГ «Грейпскерк»), из которого прошлой зимой был отобран весь газ, продолжает пустовать, подчеркнули в «Газпроме».

В целом европейские ПХГ сейчас Брюсселя, страны ЕС должны ежегодно обеспечивать загрузку хранилищ газом на 90 процентов в период с 1 октября по 1 декабря.

В мае «Газпром» проинформировал, что Европа снизила закачку газа в свои ПХГ до антирекорда, а две крупнейшие европейские экономики — Германия и Франция — перешли к нетто-отбору газа, то есть объем отбора превысил объем закачки.