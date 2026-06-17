Британия наложила рекордный штраф за нарушение санкций против России

Лондон оштрафовал британскую «дочку» американской Sabre Corp. на более чем £1 млн (97 млрд рублей) за нарушение ограничительных мер против России, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Лукка де Паоли.

По его данным, Sabre предоставляет международным перевозчикам доступ к платформе, позволяющей авиакомпаниям продавать билеты, оформлять бронирование.

В 2022 году Британия ввела жесткие санкции против России, в частности, потребовала прекратить доступ российской стороны к цифровым сервисам.

«Дочка» американской компании проигнорировала этот запрет и еще 7 месяцев предоставляла «Уральским авиалиниям» возможность пользоваться площадкой.

В Sabre подчеркнули, что самостоятельно уведомили британские власти о нарушении и полностью сотрудничали с Управлением по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Вместе с тем, руководство OFSI приняло решение наложить на компанию рекордный штраф, самый крупный в королевстве с 2022 года, отметил обозреватель.

Автор статьи напомнил, что в связи с ужесточением санкционной политики Лондона, ведомство тщательно отслеживает любые нарушения, связанные с Россией и выписывает крупные штрафы.

В частности, Apple Distribution International (ADI) был оштрафовано на £390 тыс. (38 млн рублей) за перевод денег онлайн-кинотеатру Okko.