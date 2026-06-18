Трамп заявил о снижении стоимости нефти

Американский президент Дональд Трамп после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отметил снижение стоимости нефти.

"[Цена на] нефть падает", - сказал он после подписания документа. Как видно на видеозаписи, опубликованной заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Дэном Скавино, меморандум Трампу передал госсекретарь США Марко Рубио.

Американский лидер подписал документ в присутствии Рубио, президента Франции Эмманюэля Макрона и других лиц.

Как уточнил Скавино, "Трамп подписал меморандум о взаимопонимании после того, как его получил госсекретарь Рубио". По словам чиновника, американский лидер сделал это перед ужином с Макроном в Версальском дворце.