С чем столкнулись аграрии Черноземья в ходе посевной кампании

Посевная кампания в Черноземье близка к завершению. Могла бы уже и завершиться, но в этом году из-за погодных сюрпризов она идет со сдвигом по сравнению со среднемноголетними значениями. Однако аграрии в зоне рискованного земледелия к климатическим капризам готовы. В том числе в приграничных регионах, где в последние годы приходится сочетать плановые полевые работы с беспрецедентными мерами безопасности.

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Белгородская область: все успели

В Белгородской области, как и планировалось, сельскохозяйственными культурами занято около 1,3 миллиона гектаров. Из-за сложной оперативной обстановки более 170 тысяч гектаров разных земель в регионе выбыло из севооборота, и вернуть их пока невозможно.

Значительную часть пашни - более 590 тысяч гектаров - белгородские аграрии по традиции отвели зерновым и зернобобовым культурам, тем самым обеспечивая львиную долю потребности в сырье для кормов, необходимых развитому животноводческому комплексу.

Немногим меньше занимают в структуре посевных площадей технические культуры - около 537 тысяч гектаров. При этом свыше 200 тысяч отдано под сою, которая также необходима для производства животноводческих кормов, свыше 152 тысяч занимает подсолнечник, более 70 тысяч - сахарная свекла, свыше 55 тысяч - кормовые культуры.

Структура посевных площадей не претерпела изменений в связи с погодными условиями: несмотря на то что весенний сев в регионе стартовал примерно на две недели позже, чем в прошлом году, аграрии выполнили все запланированные ранее работы.

Более остра проблема, связанная с безопасностью: атаки на сельхозтехнику учащаются с началом полевых работ, а аграрии вынуждены инвестировать и в средства индивидуальной защиты для сотрудников, и в особые приспособления для машин. По данным облправительства, 548 единиц сельхозтехники оборудованы защитной сеткой, а 439 - системами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, часть посевных работ прошла в сопровождении военизированных добровольческих формирований "БАРС" и "Орлан", которые отражают атаки вражеских беспилотников.

Воронежская область: проблем нет

В Воронежской области яровой сев, начатый в апреле, так же, как и у соседей пришлось прерывать из-за осадков и высокой влажности почвы. Если ранее к середине июня первичные работы на полях, как правило, завершались, то на данный момент они еще продолжаются.

К началу мая аграрии успели засеять лишь 70 процентов площадей, отведенных под ранние зерновые и технические культуры, и приступить к севу поздних культур - кукурузы на зерно, сои, подсолнечника и проса.

По информации чиновников, в целом под урожай 2026 года будет засеяно 2,7 миллиона гектаров, что соответствует прошлогоднему уровню. В том числе под яровые зерновые и зернобобовые культуры отдано 775 тысяч, а под сахарную свеклу - 130 тысяч. Об урожае в хозяйствах пока предпочитают не гадать, так как погода нестабильная, факторов риска много.

С техникой, семенами и удобрениями, включая аммиачную селитру, в регионе проблем не наблюдалось уже на старте сезона. По яровым зерновым, подсолнечнику и сахарной свекле семена заготовили с превышением плановых значений. До 20-30 процентов в общей массе пришлось на отечественные гибриды.

Как сообщили в воронежском минсельхозе, объем господдержки отрасли запланирован на уровне 6,6 миллиарда рублей (более половины суммы поступит из федеральной казны).

Курская область: под диктовку переработки

В Курской области общая посевная площадь также сопоставима с прошлогодней и составит около 1,5 миллиона гектаров. Ранее она составляла почти 1,65 миллиона, однако с начала спецоперации в связи с оперативной обстановкой почти 150 тысяч пришлось вывести из севооборота.

В нынешнем году яровой сев проходит на 1,1 миллиона гектаров, оставшуюся часть пашни занимают озимые, вышедшие после сложной зимы в удовлетворительном состоянии.

Исключение составил лишь рапс, почти треть посевов которого к весне погибла, однако аграрии, понимая высокую маржинальность культуры, не отказались от нее и приняли решение пересеять поля яровыми сортами.

Холодная весна заставила курских аграриев замедлить темпы посевных работ: к началу июня на полях было занято примерно три четверти запланированной пашни, или 820 тысяч гектаров. При этом яровые зерновые, занявшие 275 тысяч гектаров, посеяны одними из первых. В структуре посевных площадей из яровых зерновых преобладают пшеница и кукуруза на зерно (под них отведено более 140 тысяч гектаров для каждой), среди технических - соя. Последнее ожидаемо: регион начал сеять свыше 400 тысяч гектаров сои несколько лет назад, когда здесь ввели мощные заводы по ее переработке.

По-прежнему в числе приоритетных остаются подсолнечник и сахарная свекла: площади посевов превышают 100 тысяч под каждую культуру. Перерабатывающие мощности, которые развиваются в регионе несмотря на приграничные особенности, потребуют нового сырья для переработки уже в конце лета.

Липецкая область: масличный рост

Общая площадь ярового сева в Липецкой области немногим превышает миллион гектаров. Еще свыше 330 тысяч занимают озимые пшеница и рожь, состояние которых после непростой зимы оценивалось удовлетворительно на большей части пашни.

Яровой клин зерновых и зернобобовых превысит 410 тысяч гектаров. Примерно половину этой площади отвели под пшеницу, более 120 тысяч - под ячмень, почти 70 тысяч - под кукурузу на зерно.

Традиционно липецкие аграрии уделяют большое внимание техническим культурам - в частности, масличным. По данным регионального минсельхоза, структура посевных площадей незначительно изменилась в их пользу. Так, на 10 процентов больше пашни отдано рапсу (всего займет 60 тысяч гектаров), на два процента - сое: ею засеют около 190 тысяч, эта культура необходима и для кормов, нужных животноводческому комплексу, и для экспортных поставок. Почти 200 тысяч гектаров займет подсолнечник.

Под сахарную свеклу отведено около 120 тысяч гектаров, она по-прежнему остается одной из важнейших для региона культур. Более 53 тысяч гектаров отведено под кормовые культуры.

Липецкие аграрии отмечают, что погодные аномалии нынешней весны существенно притормозили старт посевных работ, однако этот период был воспринят ими не так уж и болезненно. Те эксперты, которые трудятся в отрасли давно, отметили, что подобные явления случались и в предыдущие годы, при этом и структура посевных площадей, и пересев некоторых культур - например, озимых - продолжают отвечать одной цели: продовольственной безопасности региона и страны.

Орловская область: удвоенный рапс

В Орловской области поступательно наращивают посевную площадь: в нынешнем году пашня увеличена еще на 15 тысяч гектаров - до более чем 1,3 миллиона. С течением времени в регионе намерены этот показатель увеличить за счет неухоженных земель, которые будут постепенно вводиться в сельскохозяйственный оборот.

Более 450 тысяч гектаров были отведены под озимые культуры, что на 21 тысячу больше, чем годом ранее. Структура посевных площадей претерпела изменения уже на этом этапе, причем если под озимые зерновые площадь была увеличена немногим более чем на 10 тысяч гектаров, то для источника озимого рапса - почти вдвое, на 54 тысячи, до 107 тысяч гектаров.

Предназначенные для ярового сева площади по-прежнему в большинстве своем разделились между пшеницей, для которой отвели 108 тысяч гектаров, и ячменем, занявшим свыше 120 тысяч. Востребованы и технические культуры: под сою отведено 219,9 тысячи гектаров, под подсолнечник - более 64 тысяч. На 63,9 тысячи гектаров засевают яровой клин рапса. Сахарная свекла займет около 66 тысяч гектаров.

Аграрии отмечают, что сама посевная и структура площадей показали в очередной раз, что растениеводство меняется с учетом новых трендов в переработке, а также экспортной ситуации. При этом в самом регионе стремятся к созданию собственных перерабатывающих мощностей, чтобы поставлять на рынок товары с высокой маржинальной стоимостью. В частности, в Мценском районе идет строительство завода по переработке картофеля стоимостью около 20 миллиардов рублей и маслоэкстракционного предприятия на 3,9 миллиарда.

Тамбовская область: планы выполняются

В Тамбовской области темпы посевной в мае были более сдержанными, чем у соседей. Это связано и с географическим положением, и с погодными факторами, и с набором выращиваемых культур.

Если с ячменем, пшеницей и горохом аграрии "расправились" быстрее, то сев овса, льна и гречихи стартовал только ближе к лету. Тем не менее к началу июня план по яровым был выполнен более чем на 80 процентов (1,2 миллиона гектаров), по сахарной свекле и подсолнечнику работы также приближались к завершению.

Под рапс в текущем году отдали даже больше площадей, чем ожидалось: в мае посеяли 20 тысяч гектаров этой культуры.

Состояние озимых не вызывало опасений, на полях с зерновыми культурами и рапсом удалось вовремя внести подкормку. Кроме того, тамбовчане заканчивают посадку картофеля (продовольственного и специального - для чипсов и жарки во фритюре).

В целом чиновники оценили ситуацию как стабильную. Общий план по посевным площадям сохранен на уровне 1,9 миллиона гектаров.

между тем

Задержка с посевной привела к отставанию развития сельхозкультур в 27 регионах РФ, констатировали в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). По результатам комплексного анализа, проведенного НСА на основе данных дистанционного зондирования, обнаружены отклонения вегетационного индекса, показывающего общее состояние посевов.

В Центральном федеральном округе такие отклонения зафиксированы в Смоленской, Брянской, Курской, Орловской, Воронежской и особенно - в Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях: по состоянию на конец мая - начало июня индекс отклонен от среднемноголетнего значения от -15 до -25 процентов.

Кроме того, существенные предпосылки к переувлажнению почвы НСА наблюдает в Рязанской, Тамбовской и Липецкой областях - в этих субъекты накопленные осадки значительно превышают климатическую норму.

По рискам засухи регионы ЦФО не отмечены.