Нефть подешевела на фоне подписания меморандума между США и Ираном

Стоимость нефти на мировых биржах снижается более чем на 2% на фоне новостей о завершении конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Мировые цены на черное золото в четверг утром упали более чем на 2%, передают РИА «Новости».

К 7.58 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,23%, опустившись до 77,78 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI потеряли 2,55% и торговались на уровне 74,83 доллара.

Участники рынка реагируют на геополитические изменения на Ближнем Востоке. Ранее президент США заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который завершает конфликт между двумя странами. Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи подтвердил заключение этого соглашения.

«Распродажа продолжилась, так как энергетические рынки продолжали активно учитывать в цене более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего подписания меморандума», – пояснил аналитик IG Markets Тони Сикамор, чьи слова приводит агентство Рейтер.

Исламская республика рассчитывает возобновить беспрепятственный экспорт углеводородов.

Ранее на фоне новостей о мирных договоренностях стоимость барреля нефти упала до трехмесячного минимума.