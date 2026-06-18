Аналитики сообщили об увеличении объёма продаж готовой еды в России

В I квартале текущего года показатель увеличился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные со ссылкой на совместное исследование ретейлера Х5 и компании NTech приводит ТАСС.

Отмечается, что основные покупатели в этой категории — люди в возрасте от 30 до 55 лет, на них приходится 56% продаж.

Аналитики подчеркнули, что популярностью у россиян, в частности, пользуются пицца, спрос на которую вырос в пять раз, сэндвичи (их продажи повысились на 117%) и готовые котлеты.