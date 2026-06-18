Россия укрепляет позиции в Юго-Восточной Азии

В Казани началась встреча лидеров стран Юго-Восточной Азии, приуроченная к 35-летию дипломатических отношений России с Ассоциацией государств региона. В саммите участвуют главы девяти из одиннадцати стран-членов АСЕАН, передает РИА Новости.

Совокупный ВВП блока превышает показатели всех стран мира, уступая только Китаю и США. При этом в организации представлены как гиганты — почти трехсотмиллионная Индонезия, так и микро-государства вроде Брунея. Разнообразие политических систем — от социалистического Лаоса до конституционной монархии Таиланда и современного Сингапура — не мешает странам региона углублять экономическую интеграцию и наращивать коллективное влияние, пишут авторы.

Отсутствие на саммите лидеров Индонезии и Мьянмы не свидетельствует о проблемах в отношениях с Москвой, подчеркивают источники. Индонезийский президент Прабово Субианто посещал Россию трижды менее чем за два года. Руководитель Мьянмы задержался в Пекине, а в Казани делегацию возглавляет спецпредставитель МИД — это связано с ограничениями, которые страны АСЕАН наложили на военное правительство страны после событий 2021 года.

Единственной страной АСЕАН, присоединившейся к западным санкциям против России после 2022 года, остается Сингапур. Однако его премьер прибыл в Казань.

В ноябре Путин впервые посетит Филиппины — по пути на Восточноазиатский саммит в Маниле. Ранее президент РФ уже побывал в пяти странах региона, включая Вьетнам, Индонезию и Бруней. В планах — поездки в Таиланд, Мьянму, Лаос и Камбоджу.

Для государств Юго-Восточной Азии Россия интересна не только как поставщик энергоносителей и военной техники, но и как партнер в формировании нового многополярного устройства мира. В Москве, в свою очередь, видят в АСЕАН одного из ключевых игроков будущего миропорядка, говорится в материале агентства.