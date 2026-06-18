Гознак: полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году

Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году, заявил в интервью "Российской газете" генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

"Для технологического суверенитета страны это принципиально важный шаг. Поэтому я рассчитываю на то, что уже в следующем году появится полностью российский банкомат", - сказал он.

Трачук отметил, что работа идет по плану. Модуль ресайклинга существует уже в качестве опытного образца. Так, до конца календарного года Гознак планирует полностью завершить разработку этого решения, завершить техническую часть, указал он.