Гознак: полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году
Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году, заявил в интервью "Российской газете" генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
"Для технологического суверенитета страны это принципиально важный шаг. Поэтому я рассчитываю на то, что уже в следующем году появится полностью российский банкомат", - сказал он.
Трачук отметил, что работа идет по плану. Модуль ресайклинга существует уже в качестве опытного образца. Так, до конца календарного года Гознак планирует полностью завершить разработку этого решения, завершить техническую часть, указал он.
"Конечно, впереди еще один этап: модуль должен пройти испытания и сертификацию в Банке России, получить одобрение на использование. Затем сам банкомат, в который будет интегрирован этот узел, также должен пройти экспертизу регулятора для допуска к работе. Но появление отечественного модуля ресайклинга даст мощный толчок к производству полностью российских банкоматов, поскольку сейчас даже у отечественных производителей все еще часто используются импортные узлы", - заключил гендиректор Гознака.