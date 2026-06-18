«Страдает всё сельское хозяйство»: как массовая гибель пчёл взвинтила цены на мёд

Недостаток пчелосемей снижает уровень опыления сельскохозяйственных культур, что создаёт риски для урожайности, сказал НСН Валерий Капунин. Сокращение популяции пчёл в России начинает сказываться не только на объёмах производства мёда, но и на сельском хозяйстве в целом, сказал НСН председатель московского отделения Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Натуральные продажи мёда в рознице в январе-мае снизились на 7-8%, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что это связано с ростом цен на 12-16%. Издержки пчеловодов увеличились из-за неудачного сезона 2025 года, когда бизнес столкнулся с массовой гибелью пчёл и растений-медоносов после плохой зимовки. Капунин раскрыл, какие есть проблемы.

«Последствия, безусловно, есть. На объёмах производства сказались массовая гибель пчёл и не всегда возможная компенсация этих потерь пчеловодами в разных регионах нашей страны. В результате мёда стало меньше, и он подорожал. Это связано не только с возросшей дефицитностью продукта, но и с ростом себестоимости его производства: увеличились цены на электроэнергию, горюче‑смазочные материалы и так далее. Но самое тревожное, что количество пчелосемей в нашей стране не просто не растёт — оно постепенно сокращается. При этом их основная задача — опыление сельскохозяйственных культур. Таким образом, от недостатка пчёл страдает всё сельское хозяйство», — рассказал собеседник НСН.

По его словам, цены на мёд в России сильно разнятся. На стоимость влияют сорт, регион производства и другие факторы.

«Мёд можно приобрести даже за 200 рублей за килограмм. Однако цены сильно различаются в зависимости от сорта — а их в нашей стране насчитывается более сотни. Например, подсолнечниковый мёд стоит значительно дешевле липового, а горный мёд обходится ещё дороже. Диапазон цен — от 200 до 2000 рублей за килограмм: именно столько может стоить горный мёд. При этом данные о среднем подорожании мёда на 15% не отражают полной картины: динамика цен варьируется как по сортам, так и по регионам», — подытожил эксперт.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил НСН, что основной причиной массовой гибели пчел в России является использование аграриями токсичных препаратов для обработки земель, решить эту проблему не получится без участия государства.