Тренд по золоту оказался «сломан»: почему драгметалл стремительно дешевеет

С начала года драгоценный металл обновил полугодовые минимумы, опустившись ниже 4000 долларов за унцию. С января по золоту были зафиксированы три волны коррекции, и каждый новый минимум оказывался ниже предыдущего. По словам аналитиков, это говорит о том, что среднесрочный восходящий тренд сломлен, передают «Известия».

Обвал спровоцировала статистика с рынка труда США, вышедшая 5 июня. Она оказалась настолько сильной, что инвесторы перестали ждать скорого снижения ставок ФРС. Теперь на бирже закладывают их повышение до конца января 2027 года. Крупные банки, включая Goldman Sachs, уже не прогнозируют смягчения политики в этом году.

Однако, как отмечается, причины падения глубже. Рынок наводнили дорогие инвестиции в искусственный интеллект, а правительства активно занимают деньги, выпуская облигации. В результате реальные процентные ставки достигли рекордного за последние 15 лет уровня.

Центробанки продолжают пополнять золотые запасы, но не все. В апреле мировые резервы выросли примерно на 17 тонн. Активнее всего закупали металл регуляторы Польши, Китая и Чехии. Россия и Узбекистан, наоборот, продавали золото, фиксируя прибыль после рекордного роста цен. При этом тренд на отказ от доллара в пользу золота сохраняется.

Дальнейшая динамика котировок зависит от монетарной политики центробанков. Европейский ЦБ уже повысил ставки, аналогичного шага ожидают от Японии и США. Чем дольше длится ближневосточный кризис, тем выше неопределенность с инфляцией и тем сильнее доллар, что давит на золото, отмечают эксперты.

Прогнозы аналитиков расходятся. Citi понизил трехмесячный прогноз до 4000 долларов, допуская еще 20% просадку. В ФГ «Финам» ожидают возвращения к 4800 долларов к концу года. Разворот тренда возможен во втором полугодии, когда прояснится политика ФРС и ослабнет инфляционное давление от дорогой нефти.