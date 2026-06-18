Индекс Московской биржи упал к уровням декабря 2024 года

Индекс Московской биржи 18 июня 2026 года впервые с 20 декабря 2024 года опустился ниже отметки 2 450 пунктов. На минимуме торгов бенчмарк терял 1,3% и достигал уровня 2 449,81 пункта. По состоянию на 10:58 мск индекс немного отыграл падение и торговался около 2 460 пунктов.

Эксперты отмечают, что давление идет на рынок сразу с нескольких направлений. Главными факторами стали снижение цен на нефть и усиление санкционного давления на российский энергетический сектор. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашнего заседания ЦБ по ставке.

«В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию падения и будет реагировать на более низкие цены на нефть, которые наряду с усилением санкционного давления против РФ создают все большую напряженность в энергетическом секторе», – написала в утреннем обзоре рынка аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Эксперты БКС также констатируют слабость рынка: «Несмотря на позитивные данные по инфляционным ожиданиям , которые снизились до минимума с июля 2024 года – 12,4%, а также недельной инфляции, которая замедлилась до 0,15% с 0,2%, участники рынка не спешат активизировать покупки. Причина – нет улучшений в геополитике». По итогам саммита G7 лидеры стран договорились усилить санкции против нефтегазового сектора России.

На этом фоне ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов отошли на второй план, резюмировала Кожухова.