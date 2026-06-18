В Лаосе выразили интерес к проекту "Сила Сибири-2"

Лаос хотел бы подключиться к проекту "Сила Сибири-2", это поможет снизить логистические издержки страны. Об этом заявил ТАСС президент Национальной торгово-промышленной палаты народно-демократической республики Удет Суванавонг на полях саммита Россия - АСЕАН.

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"Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава ТПП отметил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика является страной, не имеющей выхода к морю.

"Мы действительно обеспокоены нашей энергетической безопасностью, в особенности топливом и поставками, а также разработкой возобновляемых источников энергии в нашей стране", - указал он.

По словам Суванавонга, правительство страны сейчас разрабатывает энергетическую стратегию для Лаоса и рассматривает новые источники энергии. Он пояснил, что сейчас 80-90% топлива поступает в страну из Таиланда из-за нефтепереработки в Таиланде, а также некоторое количество топлива поступает через Вьетнам.

"Мы уже занимались поиском ряда сторонних поставщиков. Касательно сторонних поставок, помимо Вьетнама и Таиланда, оно поступает из разных источников, с Ближнего Востока по маршруту во Вьетнам. Сейчас у нас есть лаосская авиакомпания, так что мы можем связать столицу Вьентьян с Китаем, а также с Белоруссией и Россией", - рассказал собеседник агентства.

"Что мы можем сделать, так это увеличить объем торговли между нашей страной и Евразией, Россией. Мы также думаем о транспортировке топлива из России и из стран Евразии в нашу страну", - констатировал он, отметив, что вопрос снижения расходов на логистику играет важную роль.

ТАСС - информационный партнер делового форума Россия - АСЕАН.