Раскрыты неожиданные последствия дефицита газа на мировом рынке

Мировой спрос на уголь вырастет в 2026 году из-за дефицита газа, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Совкомбанка.

По оценке аналитиков, предложение газа на мировом рынке уже сократилось на 119 миллиардов кубометров в годовом выражении — главным образом из-за остановки экспорта сжиженного природного газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Если замещать выпадающие объемы угольной генерацией, глобальный спрос на уголь может вырасти на 3% по сравнению с прошлым годом — до 9,1 миллиарда тонн.

Основной прирост, по прогнозам, обеспечат страны Юго-Восточной и Южной Азии, включая Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Бангладеш. Эксперты, опрошенные изданием, подтверждают этот сценарий.

Ранее сообщалось, что цены на уголь в Китае достигли трехлетнего максимума — 127 долларов за тонну, чему способствовали аномальная жара и крупная авария на шахте в провинции Шаньси. Российские котировки выросли лишь на 0,3%, и отечественный уголь продается со значительным дисконтом — по 108–115 долларов за тонну.