Разморозка иранских активов стала политическим кошмаром для Трампа

В рамках мирного соглашения, завершившего трехмесячную войну, США обсуждают разблокировку иранских активов. Доступ к замороженным средствам был одним из ключевых требований Тегерана на переговорах, однако эта инициатива уже столкнулась с жесткой критикой внутри Америки, в том числе со стороны однопартийцев Дональда Трампа, передает Bloomberg.

По словам американских чиновников, соглашение из 14 пунктов, вступившее в силу 17 июня, предусматривает помощь Вашингтона в восстановлении доступа Ирана к замороженным средствам.

История замороженных активов началась после Исламской революции 1979 года. Тогда президент Джимми Картер заморозил иранские депозиты, золото и другие активы на сумму около 12 миллиардов долларов. Большая часть этих средств впоследствии была возвращена или направлена на погашение долгов. Оставшиеся в США активы в результате судебных разбирательств сократились примерно до 2 миллиардов долларов.

Основные средства находятся за пределами американской юрисдикции. Их объем оценивается от 24 до более чем 100 миллиардов долларов — в основном это доходы от экспорта нефти и газа. Доступ к ним ограничен из-за санкций.

До войны иранская экономика уже находилась в тяжелом состоянии: высокая инфляция, обвал национальной валюты и протесты населения. Конфликт только ухудшил положение — удары по инфраструктуре и морская блокада практически остановили экспорт нефти.

По словам авторов, для Тегерана разморозка активов стала одним из немногих способов удержать страну от коллапса. Противники смягчения санкций в США утверждают, что доступ к дополнительным ресурсам позволит Ирану финансировать ядерную программу и поддерживать союзные группировки.