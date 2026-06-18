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Президент Болгарии: София не допустит введения санкций в отношении России

Российская Газета

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София не позволит ввести ЕС санкции против России, которые могут негативно сказаться на состоянии болгарской экономики.

Президент европейской страны пообещал не допустить введения санкций против России
© Российская Газета
"Болгария всегда отстаивала свои интересы, особенно в энергетике. Когда я ранее представлял интересы Болгарии в Европейском союзе, то не допустил введения санкций по отношению к Росатому, <..> так как это могло бы создать серьезные проблемы для нашей атомной энергетики", - указал Радев, добавив, что, по его мнению, "время крестовых походов закончилось".

Болгарский политик также усомнился в эффективности очередного, уже 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку все предыдущие "никак не отразились на ходе войны".

Комментируя возможные санкции Брюсселя в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Радев заметил, что патриарх является предстоятелем Русской православной церкви, которая близка к Болгарской православной церкви и другими восточно-православным церквям, и введение рестрикций против него затронет миллионы людей из числа последователей РПЦ.

Ранее Европейский союз опубликовал два новых регламента, расширяющих санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали более 80 физических и юридических лиц, включая представителей российских властей, бизнеса, журналистов, блогеров и священнослужителей.