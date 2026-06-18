Президент европейской страны пообещал не допустить введения санкций против России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София не позволит ввести ЕС санкции против России, которые могут негативно сказаться на состоянии болгарской экономики.

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"Болгария всегда отстаивала свои интересы, особенно в энергетике. Когда я ранее представлял интересы Болгарии в Европейском союзе, то не допустил введения санкций по отношению к Росатому, <..> так как это могло бы создать серьезные проблемы для нашей атомной энергетики", - указал Радев, добавив, что, по его мнению, "время крестовых походов закончилось".

Болгарский политик также усомнился в эффективности очередного, уже 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку все предыдущие "никак не отразились на ходе войны".

Комментируя возможные санкции Брюсселя в отношении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, Радев заметил, что патриарх является предстоятелем Русской православной церкви, которая близка к Болгарской православной церкви и другими восточно-православным церквям, и введение рестрикций против него затронет миллионы людей из числа последователей РПЦ.

Ранее Европейский союз опубликовал два новых регламента, расширяющих санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали более 80 физических и юридических лиц, включая представителей российских властей, бизнеса, журналистов, блогеров и священнослужителей.