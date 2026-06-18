Качество российского пива сравнили с импортным

Произведенное в России пиво полностью соответствует международным стандартам, заявил НСН руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Если сравнивать российское и импортное пиво одной ценовой линейки, то местное не будет уступать аналогичной продукции даже из пивных стран, в том числе Чехии и Германии, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Более 30 процентов российских потребителей считают, что импортное пиво априори более вкусное и качественное, заявил в интервью газете «Коммерсант» глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, покупатели в РФ не понимают, что в стране производят хорошие пенные напитки. Он призвал в связи с этим изменить рекламную политику, чтобы вернуть российскому пиву популярность и полностью заместить зарубежные марки.

«Качество российского пива полностью соответствует международным стандартам. Сейчас произошли изменения в пивном ГОСТе, где четко прописаны ингредиенты: объем хмеля, ячменя и далее по списку. Но дело в том, что на пивном рынке существует целый ряд сегментов, которые определяют в том числе объем потребительских свойств. То есть если продукция эконом-сегмента, то это одно качество, если супремиальная продукция – иное, премиальная - третье. Часто потребители сравнивают продукцию разных ценовых и, соответственно, потребительских сегментов друг с другом, а это некорректно. Если взять пивную продукцию российского производства стоимостью банки до 100 рублей и сравнить с аналогичной продукцией зарубежных производителей, то наша продукция не будет уступать аналогичной продукции из даже пивных стран: Чехии, Германии, Голландии, Бельгии», - пояснил Черниговский.

Россия обеспечивает себя на 100% солодом, но хмелем менее чем на 7%, отметил глава Роскачества. Между тем, обеспечение сырьевой базой остается проблемой не только пивного рынка, отмечает собеседник НСН, но еще в большей степени для винодельческого. Для ее решения требуются немалые инвестиции, часто их нет из-за дорогих кредитов в России.

«Развитие сырьевой базы идет со сложностями, потому что нужны инвестиции. Далеко не у всех производителей они есть в достаточном объеме. Это должны быть значительные деньги. Нужна соответствующая поддержка государства, потому что отдача от денег, которые идут в сырьевую базу, начинается через 5-6 лет. При сегодняшней стоимости кредитов инвестиции становятся непосильной задачей для отечественного производителя», - добавил специалист алкогольного рынка.

Ранее винодел, создатель бренда Uppa Winery Павел Швец рассказал НСН, что выпуск премиального вина в России снижается, а дешевого - увеличивается.