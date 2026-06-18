Аналитик дал прогноз по ключевой ставке и объяснил, что будет с кредитами

В пятницу, 19 июня, состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Финансовый аналитик Сергей Суверов в разговоре с Рамблером дал прогноз по решению регулятора, объяснил, как оно отразится на кредитах и вкладах, а также рассказал, что будет со ставкой до конца 2026 года.

По словам эксперта, накануне июньского заседания Банка России аналитики ожидают перехода к смягчению денежно-кредитной политики. Главным стимулом выступает сигнал со стороны властей, подкрепленный первыми признаками стабилизации цен. Тем не менее, системные риски, такие как быстрое кредитование и расширение денежной массы, заставят ЦБ действовать аккуратно.

С большой вероятностью Центральный Банк снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов [до 14% годовых]. Во-первых, на прошлой неделе у президента состоялось совещание по экономическим вопросам, где подчеркивалась целесообразность этого шага, поэтому бизнес и власти ожидают снижения. Во-вторых, хотя годовая инфляция все еще превышает прогнозы ЦБ, ее замедление уже происходит. Важным стимулом стало и падение инфляционных ожиданий населения — до 12,4% с июньских 13%. Однако ЦБ будет действовать осторожно и без спешки, чтобы избежать второй волны инфляции на фоне ускоряющегося кредитования и растущей денежной массы. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Корректировка ключевой ставки неизбежно повлечет за собой изменение условий по базовым розничным и корпоративным финансовым продуктам. Впрочем, как отметил специалист, рассчитывать на мгновенное и резкое падение стоимости коммерческих займов не стоит. Российский банковский сектор традиционно демонстрирует гибкость, зачастую закладывая будущие решения макрорегулятора в доходность краткосрочных вкладов с некоторым опережением. Комментируя влияние пятничного решения на реальный сектор и банковские продукты для населения, эксперт подчеркнул:

«Так как ставка снижается последовательно и аккуратно, то ставки по кредитам и депозитам тоже будут снижаться соответственно. Кредиты подешевеют примерно на те же полпроцента. Что касается депозитов, то в последнее время ставки по ним падали даже быстрее, чем по кредитам, — банки реагировали на ожидания рынка опережающими темпами. Тем не менее, после официального решения ЦБ тенденция продолжится, и нам стоит ожидать дальнейшего умеренного снижения доходности по вкладам».

Вместе с тем аналитик высказался о среднесрочных перспективах монетарной политики ЦБ и дал прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2026 года.

«Если инфляция продолжит снижаться, к декабрю-январю ключевая ставка может достигнуть ориентира в 12–13%. Однако дальнейшее движение вниз не будет происходить автоматически. Поскольку текущие темпы инфляции все еще остаются выше официального таргета и базового прогноза Центрального Банка, регулятор вполне может взять временную паузу в цикле смягчения. Все будет жестко привязано к поступающим макроэкономическим данным».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал Центробанк ускорить тренд на снижение ключевой ставки. По его мнению, необходимо снизить ключевую ставку сразу на 1 п. п. — с 14,5% до 13,5% годовых, чтобы экономика «не замерзла».