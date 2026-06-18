Путин: России и АСЕАН нужно переходить на расчеты в нацвалютах

России и странам — участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) необходимо переходить на использование национальных валют в финансовых расчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам саммита РФ — АСЕАН 18 июня.

«Важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять оставшиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры», — сказал российский лидер.

Он добавил, что у России и стран АСЕАН есть хорошие возможности для этого.