Перспективы восстановления поставок нефти с Ближнего Востока оценили

Поставки нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив могут не вернуться к довоенному уровню. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

Судовладельцы и энергетические компании опасаются рисков несоблюдения временного перемирия между США и Ираном. На этом фоне участники рынка все чаще используют альтернативные маршруту для доставки сырья контрагентам.

Речь идет, в частности, об активном использовании Саудовской Аравией транснационального трубопровода, по которому сырье доставляется к ее побережью Красного моря. Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, стали использовать порт Фуджейра, расположенный за пределами Ормузского пролива, а Ирак начал доставлять сырье в турецкий Джейхан.

В настоящее время поток сырья через пролив Ормуз оценивается в 1,3 миллиона баррелей в сутки, еще 1,6 миллиона ежедневно поступают из Оманского залива. Последнее обусловлено стремлением логистических компаний перестраховаться на случай очередных обстрелов со стороны Ирана. На этом фоне экспорт через альтернативные маршруты (порты Фуджейра и Джейхан) значительно вырос и достиг 7,5 миллиона баррелей в сутки.

Крупные региональные игроки неоднократно заявляли о намерении снизить зависимости от экспорта сырья через Ормузский пролив. Энергокомпании из ОАЭ, например, уже активно используют порты на восточном побережье для отгрузок сырья иностранным покупателям.

Местные власти также захотели значительно расширить мощности терминалов Дибба, Фуджейра и Хор-Факкан, расположенных на побережье Оманского залива. Кроме того, в планы ОАЭ входит ускорение ввода в эксплуатацию нефтепровода «Запад — Восток».