Страны Персидского залива планируют застраховать себя от будущих конфликтов

Конфликт с Ираном показал уязвимость единственного маршрута для поставок нефти и газа из Персидского залива, сообщает Reuters.

Блокаду пролива, которую долгое время считали маловероятной, Тегеран осуществил с помощью недорогих беспилотников, катеров и мин, перекрыв пятую часть мировых запасов энергоресурсов. Страны региона лишились экспортных доходов и были вынуждены сократить добычу на 11 миллионов баррелей в сутки.

Авторы отмечают, что Саудовская Аравия оказалась в выигрыше благодаря трубопроводу, построенному еще в 1980-х годах, который позволил перенаправить поставки в порт Янбу на Красном море. По прогнозам МВФ, ее экономика вырастет на 3,1% в 2026 году — всего на 1,4% ниже довоенных ожиданий. У Катара, не имеющего альтернатив, ситуация обратная: экономика может сократиться на 8,6%.

Подчеркивается, что ОАЭ частично обошли блокаду через трубопровод в Фуджейру, экспортируя около 1,8 миллиона баррелей в сутки (половину довоенной добычи), несмотря на иранские удары по терминалу. Абу-Даби ускоряет строительство второго трубопровода, чтобы удвоить мощность к 2027 году.

Ирак остается в сложном положении из-за концентрации добычи на юге и рассматривает модернизацию северных маршрутов через Турцию и Сирию, но сталкивается с политическими препятствиями. Катар и Кувейт вынуждены искать выход через соседние страны. Катару необходимо построить трубопровод через территорию ОАЭ или Саудовской Аравии, Кувейту — углублять сотрудничество с Эр-Риядом. Оба варианта сопряжены с политическими рисками, говорится в материале.