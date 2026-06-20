WSJ: США и Катар намерены дать доступ Ирану к счетам за рубежом
США и Катар планируют дать доступ Ирану к замороженным финансам за рубежом, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Размороженные средства пойдут на покупку гуманитарных грузов.
Источники издания отмечают, что в рамках соглашения Катар разрешит закупку продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров, заказанных центральным банком Ирана. Эти средства будут использованы из замороженных иранских активов, главным образом, наличных денег от продажи нефти, заблокированных за рубежом в связи с санкциями.
Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил, что Иран не получит ни цента, и американская сторона определит, как пройдут 60-дневные переговоры. Также глава Белого дома опроверг, что Вашингтон будет выплачивать Ирану 300 миллионов долларов для восстановления экономики.
На этой неделе в четверг 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Документ был согласован в полном объеме и подписан сторонами. При этом очные переговоры между странами не состоялись 19 июля. Иранская сторона заявила, что очная встреча возможна, но в другой день и при соблюдении соглашений.