США и Катар намерены дать доступ Ирану к счетам за рубежом

США и Катар планируют дать доступ Ирану к замороженным финансам за рубежом, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Размороженные средства пойдут на покупку гуманитарных грузов.

«План, который еще не завершен, направлен на предоставление Ирану доступа к покупательной способности части его примерно 100 миллиардов долларов наличных средств, замороженных по всему миру, начиная с 6 миллиардов долларов, хранящихся в Катаре», - говорится в материале.

Источники издания отмечают, что в рамках соглашения Катар разрешит закупку продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных товаров, заказанных центральным банком Ирана. Эти средства будут использованы из замороженных иранских активов, главным образом, наличных денег от продажи нефти, заблокированных за рубежом в связи с санкциями.

Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил, что Иран не получит ни цента, и американская сторона определит, как пройдут 60-дневные переговоры. Также глава Белого дома опроверг, что Вашингтон будет выплачивать Ирану 300 миллионов долларов для восстановления экономики.

На этой неделе в четверг 18 июня США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта. Документ был согласован в полном объеме и подписан сторонами. При этом очные переговоры между странами не состоялись 19 июля. Иранская сторона заявила, что очная встреча возможна, но в другой день и при соблюдении соглашений.