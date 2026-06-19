Жесткое решение ЕС: санкции против России продлили сразу на год

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли решение увеличить срок продления ограничительных мер против России до одного года вместо прежних шести месяцев, сообщает представитель Европейского совета.

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Речь идёт о комплексе односторонних санкций, которые были продлены сразу на 12 месяцев. Как уточнил представитель, ранее такой срок не применялся.

Формальное утверждение решения ожидается на следующей неделе. Его должны рассмотреть министры стран ЕС. При этом сам механизм продления, по данным представителей Евросовета, остаётся прежним.

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2027 года. Они являются частью санкционного режима, который Евросоюз начал формировать с 2014 года.

На практике система продления санкций в ЕС носит регулярный характер: ограничительные меры периодически продлеваются письменными решениями Совета Евросоюза каждые шесть месяцев. Процедура, как следует из представленной информации, не предполагает отдельного обсуждения каждого продления и осуществляется по установленному порядку.