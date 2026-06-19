Денежные переводы из РФ составили значительную часть ВВП Армении

По итогам 2025 года объем переводов из РФ в Армению составил 3,9 миллиарда долларов. Это эквивалентно восьмой части всего ВВП страны (29,5 миллиарда долларов), подсчитало РИА Новости на основе данных армянского Центробанка.

Крупные переводы также поступали из США (733,8 млн долларов), Великобритании (207,3 млн) и Швейцарии (131,9 млн). Однако Россия остается безусловным лидером по объему денежных потоков в Армению.

Весной 2025 года парламент республики принял закон о намерении вступить в Евросоюз, хотя Брюссель не предлагал Еревану членства. Премьер Никол Пашинян заявлял, что страна осознает невозможность одновременного нахождения в ЕС и ЕАЭС, но обещал сверять повестку с обоими объединениями, пока это возможно.

В апреле глава РФ Владимир Путин отметил, что членство в двух союзах исключено по определению. В случае выхода из ЕАЭС Армения рискует потерять торговые привилегии — единую низкую ставку в 5% для стран Союза и право на беспошлинный ввоз товаров в ряде случаев.