Спустя несколько часов после подписания мирного соглашения между США и Ираном, которое предусматривает полную разблокировку Ормузского пролива, издание Politico сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность платного и ускоренного проведения судов под охраной боевых кораблей. Этот шаг, по мнению аналитиков, важнее любых пунктов меморандума, передает РИА Новости.

Условия договоренностей предполагают снятие блокады и полную нормализацию судоходства в течение 30 дней. Катар уже заявил о готовности восстановить половину производства газа за два месяца и вернуться к довоенным объемам за восемь. Однако планы США вызывают вопросы.

По одной из версий, перемирие может быть лишь передышкой перед новым раундом боевых действий. По другой — Вашингтон решил использовать ситуацию для создания системы платного конвоирования коммерческих судов. Еще в апреле аналитики обсуждали теорию о том, что США на фоне буксующей военной операции против Ирана продают охранные услуги странам Персидского залива, используя Тегеран как «пугало».

До войны через Ормуз ежедневно проходило около 140 коммерческих судов, включая 20 танкеров и газовозов. В сутки через пролив транспортировалось 15 миллионов баррелей сырой нефти и 5 миллионов нефтепродуктов — до четверти мирового предложения. Остальное — удобрения, сера, химия. В обратном направлении шли продовольствие, электроника и оборудование.

По данным морских трекеров, в пиковые моменты Иран пропускал через пролив по 10 судов и 2–3 танкера в сутки, взимая за проход каждого танкера по 2 миллиона долларов. Ежедневный доход Тегерана достигал 6 миллионов долларов. Аналитики полагают, что Вашингтон рассматривал эти средства как потенциальную компенсацию за свои военные усилия и теперь намерен перехватить этот поток. Ситуацию сравнивают с практикой 1990-х годов, когда «защитники» сами создавали угрозы, чтобы продавать безопасность.