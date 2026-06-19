Россия резко сократила импорт популярного продукта из Германии

Импорт немецкого шоколада в Россию в апреле упал до минимального уровня за четыре года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Сумма поставок снизилась с 11,7 миллиона евро в марте до 8,2 миллиона в апреле — падение в полтора раза за месяц. Минимум зафиксирован с апреля 2022 года.

В целом импорт шоколада из стран Евросоюза сократился на 21% в месячном выражении, до 24,3 миллиона евро. Несмотря на снижение закупок немецкой продукции, Германия осталась крупнейшим европейским поставщиком. Вслед за ней идут Бельгия (6,3 миллиона евро) и Италия (3,2 миллиона).

Ранее Дмитрий Востриков, возглавляющий «Руспродсоюз», рассказал, что с января по май шоколад в российской рознице подешевел на 1,56%. К концу весны килограмм сладости в среднем стоил 1529,8 рубля — это меньше, чем в начале года, но больше, чем год назад (разница — 9,46%).

Колебания цен на какао на мировых биржах напрямую отражаются на полках магазинов, уточнил глава ассоциации. К 27 мая тонна бобов подорожала до 4146 долларов, прибавив 22,7% за месяц, но при этом осталась на 57% дешевле, чем годом ранее. Производители уже начали корректировать отпускные цены вслед за сырьем. Если какао продолжит дешеветь, стоимость шоколада будет постепенно приходить в норму.