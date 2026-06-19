Самая богатая часть человечества наносит безумный ущерб окружающей среде на триллионы долларов

Новое исследование показало, что "мегапотребители" продуктов питания и энергии обходятся окружающей среде в 5,7 трлн долларов в год. 10% крупнейших компаний генерируют ущерб климату и биоразнообразию, который превышает экономику большинства стран, утверждают исследователи.

Исследование показало, что 10% населения мира, которое потребляет больше всего энергии, наносит ущерб окружающей среде, достигая 5,7 трлн долларов в год - это больше, чем экономика любой страны, за исключением США и Китая, пишет The Guardian.

Крупнейшие потребители этой группы сосредоточены на глобальном севере, на их долю приходится более половины населения США и 40-45% населения ЕС.

Сумма ущерба, которую один исследователь назвал “безумной”, также превышает глобальный дефицит финансирования для борьбы с кризисами климата и биоразнообразия, подчеркивая, что экономические приоритеты по-прежнему смещены в сторону истощения систем жизнеобеспечения Земли.

Наиболее разрушительные формы потребления связаны с двумя основными областями: продовольствием, особенно красным мясом, которое является основной причиной вырубки лесов, и энергетикой, включая полеты и отопление и охлаждение домов, которые, как правило, основаны на сжигании ископаемого топлива, такого как газ, нефть и уголь.

Цифра в 5,7 трлн долларов, опубликованная в статье исследователей из Оксфордского и Лейденского университетов, была рассчитана на основе оценок финансовых последствий нарушения климата, утраты биоразнообразия, загрязнения биогенными веществами и использования пресной воды, пишет The Guardian.

Исследование показало, что средний годовой счет за ущерб окружающей среде для 10% самых богатых людей в мире составляет от 2300 до 7500 долларов. В США этот показатель вырос до 19 000-63 000 долларов.

Домохозяйства с высоким уровнем потребления в странах с формирующейся экономикой догоняют их. Средний счет за ущерб окружающей среде для 10% самых богатых людей в Китае превысил аналогичный показатель для 10% самых богатых людей в Германии, говорится в отчете.

На утрату биоразнообразия приходится наибольшая доля глобального ущерба, составляющая 47-56% от общего объема. Еще 36-45% приходится на чрезвычайную климатическую ситуацию.

Авторы заявили, что полученные результаты подтверждают необходимость совместного решения проблем биоразнообразия и климатических кризисов, а не рассматривать их как отдельные политические проблемы.

В документе, опубликованном в четверг в журнале Communications Sustainability, предупреждается, что реальные экологические издержки этой группы, вероятно, будут еще выше. Расчеты охватывают только четыре из девяти планетарных границ и отражают только прямое потребление, исключая вероятное более значительное воздействие инвестиций.

“Во всяком случае, эти цифры являются консервативными. Законопроект не учитывает выбросы, связанные с инвестициями состоятельных людей”, - сказал Пол Беренс, глобальный профессор Британской академии в Оксфордской школе Мартина и соавтор исследования.

“Исследования показали, что значительная доля углеродного следа богатых людей связана с тем, чем они владеют, а не с тем, как они живут; имеются в виду их акции, облигации и другие активы”.

В исследовании известной экологической организации, проведенном на прошлой неделе, было подсчитано, что активы, принадлежащие 1% самых богатых людей в мире, которые часто инвестируются в компании, производящие парниковые газы, связаны с четвертью глобальных выбросов и ежегодно наносят ущерб климату почти на 1 трлн долларов.

В новом отчете делается вывод о том, что правительства могли бы воздействовать на эти группы населения с высоким уровнем потребления с помощью налогов на предметы роскоши, богатство и выбросы углекислого газа, сокращая выбросы и загрязнение окружающей среды, одновременно повышая доходы для поддержки перехода к устойчивому развитию и сокращения неравенства.

“Масштаб законопроекта о возмещении ущерба иллюстрирует потенциальный доход, если бы принципы ”загрязнитель платит" были применены к группам с высоким уровнем потребления", - заявили авторы.

Пол Беренс отмечает: “Первые 10% важны не только потому, что они наносят наибольший ущерб, но и потому, что у них больше всего рычагов для его снижения. У них часто есть крупные агентства, которые выступают не только как потребители, но и как инвесторы, работодатели, создатели тенденций и формируют рынок. Их возможности по сокращению выбросов даже больше, чем их доля в них. Люди, входящие в топ-10%, должны быть смелее, чтобы обеспечить нам будущее, в котором мы сможем процветать”.