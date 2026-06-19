Европейский союз мог бы значительно сократить финансовую нагрузку на граждан и бизнес в условиях затянувшегося энергетического кризиса, если бы вернулся к закупкам российских энергоносителей по конкурентным ценам. С таким неожиданным для Брюсселя заявлением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. В интервью РИА Новости он прямо указал на абсурдность нынешней ситуации, когда европейцы вынуждены приобретать дорогое американское топливо, вместо того чтобы покупать газ и нефть у России по приемлемым ценам.

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"Если бы мы могли покупать газ, нефть по разумной цене у России вместо очень дорогого топлива в Соединенных Штатах, мы могли бы диверсифицировать наши источники энергии, и мы могли бы снизить нагрузку на граждан, бизнес и так далее", — заявил Картайзер.

Политик подчеркнул, что нынешний курс Евросоюза на полный отказ от российских углеводородов не только не решает проблему энергобезопасности, но и многократно усугубляет экономический спад, обрушивая промышленное производство в Германии, Франции и Италии. По его мнению, решение о разрыве связей с Москвой было поспешным и политизированным, а теперь европейцы расплачиваются за него рекордными счетами за коммунальные услуги и остановкой заводов.

Заявление люксембургского депутата прозвучало на фоне растущего внутри ЕС недовольства санкционной политикой. Даже те страны, которые поддержали ограничения, сейчас вынуждены искать серые схемы и покупать российские энергоносители через посредников в Индии и Турции, платя при этом на 20-30 процентов дороже, чем могли бы платить при прямых поставках. В Москве на это неоднократно указывали, называя отказ от покупки углеводородов у России "серьезной ошибкой". Как заявляли в Кремле, Запад попал в новую, еще более жесткую зависимость, покупая у посредников то же самое российское сырье, но по значительно завышенным ценам.

Картайзер не впервые выступает с критикой действий Брюсселя. Он известен своей позицией в пользу диалога с Россией, за что неоднократно подвергался нападкам со стороны евробюрократов. Тем не менее, его голос становится все более весомым на фоне экономических проблем Евросоюза. В самой Европе все громче звучат призывы к пересмотру стратегии и возвращению к прагматизму, хотя политическое руководство ЕС пока продолжает делать вид, что может обойтись без российских ресурсов.