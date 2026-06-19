Стало известно, что может «оживить» экономику России в 2026 году

В 2026 году российский рынок труда ждет серьезное изменение — в страну массово приедут работники из Азии и Африки, заявил News.ru эксперт по персоналу Гарри Мурадян. Это, по его словам, поможет бизнесу снизить издержки и нарастить объемы производства.

Как уточнил Мурадян, когда тяжелая промышленность, заводы и производственные линии получат доступ к более дешевым кадрам, себестоимость товаров пойдет вниз. У компаний появится больше денег, чтобы нанимать офисных специалистов. Так, кризис с трудоустройством «белых воротничков» постепенно сойдет на нет, отметил собеседник.

Ранее эксперт рынка труда Наталья Гладышева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что многие компании размещают вакансии не для реального найма сотрудников. За вежливым отказом и фразой «будем иметь вас в виду», по ее словам, стоят скрытые внутренние процессы.

Одна из частых причин — неактивный статус найма. Компания публикует вакансию, ожидая инвестиций, но после совещания руководства наем приостанавливают. Вторая причина — работодатель изучает рынок соискателей, хотя на позицию уже нашли кандидата из внутреннего резерва. Третья — набор персонала заморожен, компании собирают базу резюме на будущее, но реальных вакансий нет, резюмировала Гладышева.