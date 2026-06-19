$73.3685.03

Открытие Ормузского пролива не спасет мировую экономику

Лера Букина

Судоходство через Ормузский пролив возобновится в ближайшее время, но мировая экономика все еще остается под угрозой, пишет Wall Street Journal.

Открытие Ормузского пролива не спасет мировую экономику
© РИА Новости

Многомесячная блокада настолько нарушила цепочки поставок, что на их восстановление уйдут месяцы. Прежде чем суда смогут свободно проходить по каналу, необходимо разминирование акватории, перезапуск нефтяных месторождений и НПЗ, пострадавших во время войны. Неопределенность сохранится до согласования деталей ядерной сделки между США и Ираном.

Саймон Макадам из Capital Economics отметил, что открытие пролива — позитивный, но не спасительный фактор. Страны теперь сосредоточены на экономической безопасности, а не на сотрудничестве. Правительства будут восстанавливать истощенные запасы и вкладывать ресурсы в собственную энергетику, считает эксперт. Мировая экономика стала более фрагментированной, «больше нельзя рассчитывать на дешевую глобализацию», заявил Стефан Ангрик из Moody’s Analytics.

Главное последствие — устойчивая инфляция. Центробанки, планировавшие снижать ставки, вынуждены менять планы. ЕЦБ уже повысил ставки, ФРС под руководством нового председателя Кевина Уорша сохранила их на прежнем уровне, но дала сигнал о возможном повышении.

Цены на нефть упали до 78 долларов за баррель, бензин подешевел. Однако высокие цены на энергию с задержкой передаются в другие сектора — продукты и электричество. Эффект войны начнет проявляться в ближайшие месяцы, полагают специалисты.