Открытие Ормузского пролива не спасет мировую экономику

Судоходство через Ормузский пролив возобновится в ближайшее время, но мировая экономика все еще остается под угрозой, пишет Wall Street Journal.

Многомесячная блокада настолько нарушила цепочки поставок, что на их восстановление уйдут месяцы. Прежде чем суда смогут свободно проходить по каналу, необходимо разминирование акватории, перезапуск нефтяных месторождений и НПЗ, пострадавших во время войны. Неопределенность сохранится до согласования деталей ядерной сделки между США и Ираном.

Саймон Макадам из Capital Economics отметил, что открытие пролива — позитивный, но не спасительный фактор. Страны теперь сосредоточены на экономической безопасности, а не на сотрудничестве. Правительства будут восстанавливать истощенные запасы и вкладывать ресурсы в собственную энергетику, считает эксперт. Мировая экономика стала более фрагментированной, «больше нельзя рассчитывать на дешевую глобализацию», заявил Стефан Ангрик из Moody’s Analytics.

Главное последствие — устойчивая инфляция. Центробанки, планировавшие снижать ставки, вынуждены менять планы. ЕЦБ уже повысил ставки, ФРС под руководством нового председателя Кевина Уорша сохранила их на прежнем уровне, но дала сигнал о возможном повышении.

Цены на нефть упали до 78 долларов за баррель, бензин подешевел. Однако высокие цены на энергию с задержкой передаются в другие сектора — продукты и электричество. Эффект войны начнет проявляться в ближайшие месяцы, полагают специалисты.