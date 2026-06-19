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Россия стала значительно реже закупать грузинское вино

Лера Букина

Россия в мае сократила закупки грузинского вина на 35,9% по сравнению с прошлым годом — до 10,9 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Год назад этот показатель составлял 17,2 миллиона.

Россия стала значительно реже закупать грузинское вино
© РИА Новости

Несмотря на снижение, Россия осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Второе место заняла Польша (1,6 миллиона долларов), третье — Украина (1 миллион).

Ранее «Агроэкспорт» сообщил, что Доминикана с начала года закупила у российских поставщиков крепкого алкоголя на 70 тысяч долларов. Для сравнения: в 2025 году поставок спиртного из РФ в республику не было, закупалась только вода.

За пять месяцев 2026 года Россия отправила в Доминикану около 20 тонн алкогольной продукции. Основу экспорта составил джин (почти 70%), водка заняла 20%, ликеры — около 9%, остальное пришлось на другие напитки. Последняя подобная поставка фиксировалась в 2023 году: тогда за весь год Россия поставила в Доминикану 35 тонн алкоголя на 45 тысяч долларов.

Также ранее сообщалось, что в Геленджике появился многофункциональный комплекс, объединяющий туризм, культуру, образование и гастрономию. В основе кластера лежит виноделие, которое эксперты называют важнейшим индикатором состояния экономики.