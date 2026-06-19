Россия стала значительно реже закупать грузинское вино

Россия в мае сократила закупки грузинского вина на 35,9% по сравнению с прошлым годом — до 10,9 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Год назад этот показатель составлял 17,2 миллиона.

Несмотря на снижение, Россия осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Второе место заняла Польша (1,6 миллиона долларов), третье — Украина (1 миллион).

Ранее «Агроэкспорт» сообщил, что Доминикана с начала года закупила у российских поставщиков крепкого алкоголя на 70 тысяч долларов. Для сравнения: в 2025 году поставок спиртного из РФ в республику не было, закупалась только вода.

За пять месяцев 2026 года Россия отправила в Доминикану около 20 тонн алкогольной продукции. Основу экспорта составил джин (почти 70%), водка заняла 20%, ликеры — около 9%, остальное пришлось на другие напитки. Последняя подобная поставка фиксировалась в 2023 году: тогда за весь год Россия поставила в Доминикану 35 тонн алкоголя на 45 тысяч долларов.

Также ранее сообщалось, что в Геленджике появился многофункциональный комплекс, объединяющий туризм, культуру, образование и гастрономию. В основе кластера лежит виноделие, которое эксперты называют важнейшим индикатором состояния экономики.