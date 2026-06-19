Аналитики выдали жесткий прогноз по золоту

Американский инвестбанк Goldman Sachs пересмотрел свою оценку стоимости золота в сторону понижения почти на 500 долларов. Согласно обновлённому прогнозу, к декабрю 2026 года цена металла достигнет отметки в 4900 долларов за тройскую унцию. Корректировка вызвана кардинальной сменой ожиданий участников рынка относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США — инвесторы больше не рассчитывают на скорое послабление со стороны регулятора.

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Аналитики Лина Томас и Даан Стрювен в записке банка отмечают, что долгосрочный взгляд на золото остаётся позитивным, однако в ближайшей перспективе рисков для снижения стало существенно больше, чем прежде. Последние недели рынок драгметаллов находился под давлением: сначала обострение ситуации на Ближнем Востоке разогнало инфляционные ожидания, а затем ФРС сохранила ставки, но ужесточила риторику.

Дополнительным фактором стало назначение Кевина Уорша на пост председателя Федрезерва. Хотя часть игроков связывала с его кандидатурой надежды на мягкий курс, первые публичные выступления нового главы оказались жёстче прогнозов. Уорш чётко обозначил приоритет — борьбу с инфляцией и восстановление ценовой стабильности, даже если для этого потребуется сохранять высокие ставки или повышать их. Для золота, не приносящего процентного дохода, такой сигнал крайне неблагоприятен: рост доходности альтернативных инструментов снижает его привлекательность.

В Goldman Sachs также ухудшили перспективы притока капитала в биржевые фонды на золоте. Экономисты банка изменили собственный прогноз по действиям ФРС: теперь они ожидают снижения ставок лишь в июне и декабре 2026 года (ранее речь шла о декабре 2026-го и марте 2027-го). Если же регулятор вместо смягчения пойдёт на повышение, спрос на защитный актив может серьёзно упасть — в таком случае аналитики допускают падение цены до 4400 долларов к концу года.

Схожую позицию озвучил вице-председатель Goldman Sachs Роб Каплан, экс-глава Федерального резервного банка Далласа. В интервью Bloomberg Television он не исключил, что ФРС может поднять ставки уже в сентябре, если инфляция продолжит держаться на устойчиво высоком уровне.

Несмотря на ухудшение краткосрочных настроений, в банке выделяют и поддерживающий фактор — активность центральных банков. По оценкам Goldman, мировые регуляторы будут ежемесячно закупать около 50 тонн золота в текущем году и примерно 40 тонн в следующем. Именно спрос со стороны официального сектора остаётся главным структурным якорем для рынка.