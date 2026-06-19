Неожиданную смену предпочтений переживает мировой ювелирный рынок

Мировой ювелирный рынок переживает смену предпочтений: платина теснит золото, свидетельствуют данные PGI. Спрос на платиновые украшения в прошлом году достиг максимума с 2019 года — покупатели все чаще выбирают более доступный металл вместо традиционного золота, передает «Вестник Золотопромышленника».

Задает тренд Китай, крупнейший потребитель на рынке. Как уточняется, выпуск платиновых изделий в 2025 году подскочил на 56%, до 589 тысяч унций, тогда как продажи золотых украшений рухнули на четверть.

Американцев привлекает ценовая разница — унция платины обходится около 1,7 тысячи долларов, тогда как золото стоит более 4,3 тысячи. В Японии популярность платины выросла на 2% на фоне 11-процентного падения золотого сегмента. Индия также демонстрирует схожую динамику: +4% у платины и –24% у золота.

Аналитики называют две основные причины сдвига: цена и редкость. Платина заметно дешевле и при этом воспринимается как более эксклюзивный металл. Если текущая динамика сохранится, платина может восстановить статус главного конкурента золота на ювелирном рынке, предлагая покупателям редкий драгоценный металл по более выгодной цене.

Ранее сообщалось, что с начала года драгоценный металл обновил полугодовые минимумы, опустившись ниже 4000 долларов за унцию. С января по золоту были зафиксированы три волны коррекции, и каждый новый минимум оказывался ниже предыдущего.