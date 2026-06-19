ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 14,25%, следует из информации, опубликованной в пресс-релизе регулятора. Это девятое подряд понижение.

Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Согласно ожиданиям Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

«Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса», — отметил регулятор.

Названы последствия резкого снижения ключевой ставки в России

Решение Банка России стало ожидаемых для многих аналитиков, однако прогнозы по точной динамике расходились. Они указывали на замедление инфляции в апреле-мае, охлаждение экономики и крепкий рубль.

С начала прошлого года Центробанк планомерно, но без резких движений снижает ключевую ставку. За 2025 год показатель опустился с 21% в январе до 16% в декабре. В апреле 2026 года регулятор в восьмой раз подряд пошел на понижение — до 14,5%.