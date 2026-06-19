Союзник РФ решил ужесточить контроль за нишевым металлом

Китай усиливает внимание к экспорту индия, и участники рынка опасаются, что этот металл, критически важный для центров обработки данных, может попасть под экспортные ограничения, сообщает Reuters.

Китай производит почти 70% мирового индия — побочного продукта переработки цинка. Он используется в дисплеях, припоях и для производства фосфида индия, необходимого для высокоскоростных оптических чипов в ИИ-дата-центрах. В феврале 2025 года Пекин уже включил фосфид индия в список экспортного контроля. Ограничения стали настолько серьезными, что гендиректор Coherent (производитель чипов, поддерживаемый Nvidia) в мае отправился в Пекин вместе с Трампом, чтобы обсудить этот вопрос.

Металлический индий пока под контроль не попал, но два покупателя сообщили агентству о растущем внимании китайской таможни. Впервые европейского импортера попросили раскрыть информацию о конечных пользователях. Крупный североамериканский покупатель заявил, что сроки получения разрешений выросли с одного дня до нескольких, назвав ситуацию «напряженной». Другие покупатели слышали об усилении проверок, но сами с ними не сталкивались. Заблокированных поставок пока не зафиксировано.

Однако малый бизнес опасается, что это предвестник ужесточения контроля. Индий признан потенциальной уязвимостью для США — ранее в этом году Пентагон опубликовал запрос на создание запасов металла объемом до 403 тонн в течение трех лет. Один из покупателей предположил, что новые требования — «предвестник ограничений или полного запрета» на экспорт.