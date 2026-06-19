Рубль укрепился на решении ЦБ понизить ключевую ставку

Сразу после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 14,25% годовых национальная валюта заметно укрепила свои позиции на Московской бирже.

Стоимость российской валюты показала рост после решения Банка России о снижении ключевой ставки до 14,25% годовых, передает ТАСС.

До официального заявления регулятора курс китайского юаня находился на уровне 10,823 рубля, демонстрируя небольшой рост. Однако сразу после публикации решения иностранная валюта перешла к быстрому снижению.

К половине второго дня по московскому времени юань опустился до отметки 10,786 рубля. Таким образом, падение составило около трети копейки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых. Регулятор пошел на этот шаг ради поддержки экономики страны на фоне признаков ее охлаждения.

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о появлении возможностей для дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики.