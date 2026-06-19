ЦБ: денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими

Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими. Процентные ставки уменьшились в большинстве сегментов финансового рынка. При этом наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. По оценкам Банка России, это не является признаком ужесточения денежно-кредитных условий и прежде всего связано с неопределенностью относительно будущих бюджетных проектировок. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие", - отмечается в сообщении.