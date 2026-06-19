Российский фондовый рынок упал после решения Центробанка

Неожиданное для многих решение Банка России о снижении ключевой ставки всего на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента, привело к падению фондового рынка. Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года приблизился к уровню 2400 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индикатор доходил до 2401 пункта, что почти на 50 пунктов ниже, чем в начале дня. В июне индекс потерял уже более 150 пунктов, а с начала года — около 250-ти.

Дополнительной проблемой для инвесторов стал жесткий сигнал на ближайшие заседания. В регуляторе указали, что будут оценивать необходимость дальнейшего снижения ставки, а не скорость этого снижения. Таким образом, на следующем заседании ставку могут сохранить на текущем уровне.

Основным поводом для такого незначительного смягчения в ЦБ назвали изменившиеся параметры бюджетной политики на ближайшие три года, которые предполагают увеличение стимулирования. Фактически речь идет о наращивании государственных расходов, что является проинфляционным фактором.

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Также в регуляторе указали на неопределенные перспективы мировой экономики, рост ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности и риски из-за временного снижения производства топлива в России.

Накануне, 18 июня, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о необходимости снижения ставки как минимум на один процентный пункт, то есть до 13,5 процента, чтобы не заморозить национальную экономику окончательно.