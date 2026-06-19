В России нашли неожиданный способ улучшить жизнь в малых поселениях

Деньги, которые приносят туристы, должны оставаться в малых населенных пунктах, заявил News.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Это, по его словам, поможет подтянуть качество городской среды, которое к 2030 году планируют повысить на 30%.

На заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде предложили скорректировать методику формирования перечня опорных пунктов, включив в него инициативы регионов. Сейчас инфраструктуру концентрируют в таких точках, а жители соседних деревень и поселков остаются без удобного доступа к услугам. Говырин считает, что малые территории должны получать часть отчислений от туризма и оборота имущества.

Депутат также выступил за поощрение межмуниципального сотрудничества — когда несколько соседних поселений вместе содержат школы, больницы или дороги. Кроме того, он предложил привязать премии чиновников к реальным результатам развития территорий и запустить систему наставничества, где успешные команды передают опыт соседям.

Статистика показывает позитивные сдвиги: доходы местных бюджетов в 2025 году прибавили 4,6%, а за первые месяцы 2026-го — еще 2,4%. Собственные налоговые поступления муниципалитетов за три года выросли с 39% до 48%.

Во Владимирской области за семь лет реализовали 22 проекта благоустройства, привлекли почти 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Ивановская область выиграла 24 гранта, а Кинешма трижды становилась победителем конкурса и в мае открыла обновленную набережную.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что доля туризма в ВВП России достигла 3,1%, чему способствовали меры государственной поддержки.