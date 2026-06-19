Набиуллина опровергла слухи о возможных кадровых перестановках в ЦБ РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала свое отсутствие в публичном после в мае и начале июня. Она не смогла принять участие в важных отраслевых экономических мероприятиях из-за простуды. Об этом председатель регулятора рассказала 19 июня в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров.

«Я только могу подтвердить, что у меня была простуда и я на некоторое время действительно потеряла голос. И единственное, что я могу сделать, это поблагодарить тех, кто беспокоился о моем здоровье», — заявила она в ходе ответов на вопросы журналистов.

Ранее Эльвира Набиуллина выпала из публичной повестки, что вызвало беспокойство на финансовом рынке. Пропустив ПМЭФ-2026 и конференцию НАУФОР, руководитель мегарегулятора оказалась в эпицентре пристального общественного внимания.

Деловое издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что причиной отсутствия председателя ЦБ РФ в последние недели стала тяжелая респираторная инфекция. Пока рынки гадали, что же именно произошло, в Кремле решительно пресекли конспирологические инсинуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что здоровье главы ЦБ РФ — не почва для спекуляций и догадок, а публичное обсуждение диагнозов попросту неэтично. Однако, по версии Financial Times, затянувшееся отсутствие главы Банка России спровоцировало в правительственных коридорах кулуарные разговоры о грядущем переустройстве всей финансовой вертикали. Однако слухи об этом оказались беспочвенными.