Набиуллина высказалась о росте зарплат в России

Умеренный рост потребительской активности в России сохраняется, поддержку этому оказывает рост заработных плат, который в то же время несколько замедлился, — предприятия планируют более умеренные индексации выплат. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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Также она обратила внимание, что в стране «существует достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности».

«Напряженность на рынке труда снижается медленно», — констатировала председатель Банка России.

Говоря о положении дел в экономике в целом, Набиуллина отметила, что во втором квартале показатели, как и ожидалось, улучшаются, хотя ситуация по отраслям очень различается, и эта тенденция за последний год только усилилась, что, по ее словам, во многом связано со структурной перестройкой экономики.

Центробанк в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения на 0,25 или 0,5 процентных пункта. В итоге решено было остановиться на втором варианте. Набиуллина подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными.