«Ни два, ни полтора»: экономист оценил новое решение ЦБ по ставке

Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — на этот раз на минимальный шаг в 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых. Экономист Леонид Холод в разговоре с Рамблером оценил решение регулятора и объяснил, почему Центробанк выбрал тактику микрошагов.

Комментируя скромный шаг регулятора в 0,25 процентного пункта, эксперт подчеркнул, что в текущих масштабах такое решение носит скорее символический характер и не способно кардинально изменить ситуацию с кредитованием реального сектора экономики, где ставки коммерческих банков по-прежнему критически превышают внутреннюю рентабельность предприятий.

Особого влияния на экономику это решение оказывать не будет, потому что шаг действительно микроскопический. Если бы ставку сейчас снизили на два или три процента, то это имело бы решающее значение — всё зависит от масштаба. А четверть или половина пункта сейчас ничего не решают. В любом случае ставку рефинансирования нужно соотносить с рентабельностью конкретных отраслей. Эффективная ставка с учетом банковской наценки сейчас превышает 20%, что гораздо выше рентабельности во многих сферах. Вот вам и ответ: бизнес просто не сможет кредитоваться. Леонид Холод Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия

Нынешнюю позицию Банка России экономист охарактеризовал как классический компромисс между двумя противоположными экономическими лагерями. По его словам, внутри финансово-экономического блока продолжаются ожесточенные споры о том, какое именно действие нанесет меньший вред производственным цепочкам и стабильности национальной валюты.

«Тут откровеннейший компромисс по принципу "ни два, ни полтора". С одной стороны, звучат аргументы, что без снижения ставки пострадает реальный сектор из-за дефицита ликвидности. Без заемных средств нормальное производство обходиться не может, а сейчас они настолько дорогие, что окупить их невозможно — расширение деятельности превратится в самопоедание. С другой стороны, сторонники жесткой политики опасаются, что при резком смягчении начнется колоссальный спрос на деньги, вырастет курс доллара, от которого мы зависим по импорту, и запустятся спекуляции. К тому же инфляция еще окончательно не остановлена».

Прогнозируя дальнейшие шаги регулятора, Холод отметил, что при сохранении текущих тенденций Центробанк продолжит осторожно двигаться по пути смягчения. По мнению экономиста, финансовые власти будут аккуратно дозировать монетарные изменения, стараясь соблюсти баланс между поддержкой экономики и сдерживанием инфляции.

«Если ситуация продолжит развиваться в текущем русле, Центробанк будет потихонечку снижать ставку. Она должна выступать взвешенным решением — компромиссом между ростом денежной массы в экономике и попыткой побороть инфляцию. Лекарство нужно применять так, чтобы оно не навредило пациенту. Поэтому при всех прочих равных условиях снижение продолжится. Думаю, к Новому году мы можем увидеть ставку на уровне 11–12%».

Ранее в ЦБ оценили процесс дальнейшего снижения ключевой ставки.