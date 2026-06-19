Сечин заявил о стабильной работе всех заправок «Роснефти»

Заправки «Роснефти» продолжат стабильно работать в России, несмотря на непростую конъюнктуру, сложившуюся на отечественном рынке нефтепродуктов.

С таким заявлением выступил на годовом собрании акционеров глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он подчеркнул, что практически все АЗС работают без каких-либо ограничений.

«Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе. И можете даже не сомневаться — всё будет стабильно работать», — приводит слова Сечина РИА Новости.

Ранее в правительстве России заявили, что Минэнерго контролирует ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом.